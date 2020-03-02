شكرا لقرائتكم تأمين خاص لبعثة الأهلي فى جوهانسبرج قبل مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتضم قائمة الأهلى كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة، جدير بالذكر، أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت القادم الموافق 7 مارس، و سبق سمير عدلي المدير الإدارى، بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.