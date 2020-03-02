شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين فايلر وسيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي لجنوب افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، للحصول على تقرير شامل عن ملعب التدريب وكافة الأمور التي سبق ان تم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب افريقيا.

ويعقد مدير الكرة جلسة منفردة مع فايلر، لإطلاعه على تقرير عدلي والتأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإداري لتوفير كافة سبل الراحة والإطمئنان للجهاز الفني.

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ووصل سمير عدلي قبل قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة للإطمئنان على الترتيبات التي تم التنسيق لها مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، وكان فايلر، قد أكد على أن موعد السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفني والإداري وذلك للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكجسين، وتلافى أي عقبات واجهها الفريق من قبل.

وتضم قائمة الأهلى كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة، جدير بالذكر، أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت القادم الموافق 7 مارس، و سبق سمير عدلي المدير الإدارى، بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.