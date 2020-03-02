شكرا لقرائتكم أحمد كشري: فايلر مش عارف يستغل إمكانيات لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أحمد كشري نجم النادي الأهلي سابقا، ومدرب سوهاج حاليا، طريقة لعب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رغم النتائج الإيجابية التي يحققها مع الفريق بتحقيق 16 انتصارا متتاليا في بطولة الدوري والوصول لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وقطع شوطا كبيرا في حسم التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على صن داونز في ذهاب دور الثمانية بهدفين نظيفين.

وقال كشري، إن فايلر مدرب جيد اقترب من نصف النهائي بعدما استوعب الدرس من مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي، واستفاد من خبرات لاعبيه في الفوز على صن دونز الجنوب أفريقي، لكنه انتقد سياسة فايلر في توظيف اللاعبين.

وتابع نجم الأهلي السابق قائلا: "فايلر لم يدرك حتى الآن إمكانيات لاعبي الأهلي، هناك قدرات كبيرة يفشل في استغلالها، النتائج الإيجابية التي يحققها خادعة بعض الشيء".

وعن تفسير ذلك يقول كشري إن لاعب بحجم وامكانيات رمضان صبحي يتم توظيفه كجناح أيسر في حين أن اللاعب يقدم مستوى أفضل لو لعب في الجناح الأيمن، وكذلك جونيور أجاي الذي يكون مؤثرا وفعال لو لعب في مركز المهاجم الصريح بدلا من الجناح.

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وأضاف: "أعتقد أن بادجي أفل من مروان محسن ي مركز (9)، وكذلك محمود متولي أفضل في قلب الدفاع عن وسط الملعب".

واختتم كشري، بأن الأهلي قدم مباراة مميزة فنيا أمام صن داونز حينما أغلق المساحات على المنافس، وأفسد مخطط موسيماني مدرب المنافس الجنوب أفريقي باستغلال سرعات لاعبيه على الجانبين، مما منح الأهلي الأفضلية وقربه من حسم التأهل لنصف النهائي.

ووصلت بعثة الأهلي المصري إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت حوالي 10 ساعات برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.