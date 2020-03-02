شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يحدد 20 مارس لانطلاق ربع نهائى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ، رجال ، على أن تقام يوم 20 مارس الجارى بملاعب الأندية .

وفيما يخص دور قبل النهائي و النهائي فيتم إقامته يومى 24 و 26 مارس الجارى ، على الترتيب ، على ملاعب تحدد بمعرفة اتحاد كرة السلة .

كانت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة قد أعلنت عن الملاعب المقرر أن تستضيف منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر، والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 16 مارس الجارى .

ووفقا لما أعلنته اللجنة وخاطبت به الأندية المتأهلة لمنافسات نصف النهائى، تقام المباراة الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل فى الترتيب، والمباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحال الاحتكام إلى مباراة خامسة فتقام على ملاعب محايدة تحدد بمعرفة الاتحاد .

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وتقام منافسات نصف النهائى بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، و الفائز فى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل .

وتأهل إلى قبل النهائى كل من الأهلى والزمالك و الجزيرة و الاتحاد السكندرى .

جاء تأهل الجزيرة بعد التغلب على سموحة فى 3 مباريات من اصل 4، وهو نفس حال الزمالك الذى تغلب على سبورتنج فى 3 مباريات من اصل 4، وفاز الأهلى على التأمين فى 3 مواجهات، وهى نفس نتيجة الاتحاد امام طلائع الجيش .

ووفقا للمواجهات التى أعلنتها اللجنة فمن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة، و الزمالك مع الاتحاد السكندرى، أيام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس المقبل.