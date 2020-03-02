شكرا لقرائتكم تعرف على شرط الأهلي لشراء رمضان صبحي من هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي فراغا كبيرا في الفترة التي غابها عن المشاركة مع الشياطين الحمر بسبب الإصابة والتي وصلت حتى الأن لـ 10 أسابيع، وكاد الأهلي أن يدفع ثمن غيابه باهظا بالخروج من دوري أبطال أفريقيا لولا استماتة دفاعات الفريق أمام الهلال السوداني في ملحمة التأهل بأم درمان في اللقاء الذي أنتهى إيجابيا بهدف لكل فريق.

لم تكن لحظات حبس الأنفاس في مباراة الهلال السوداني وحدها الكشافة لمدى تأثير رمضان صبحي في تشكيلة الأهلي، إنما جاءت مباراة السوبر المحلي لتؤكد أهمية وجود اللاعب في المواعيد الكبرى، وهو ما يجعل إدارة الأهلي في ضغط مستمر لإتمام التعاقد نهائيا مع اللاعب المعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، أو تجديد إعارته مرة أخرى بنهاية الموسم الجاري.

رغبة مجلس إدارة الأهلي في ضم اللاعب نهائيا تصطدم بتطلعات نادي هدرسفيلد المادية، حيث طلب ناديه الإنجليزي 10 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب بحسب ما أكده نادر شوقي وكيل رمضان صبحي في تصريحات سابقة.

وتحدث محمود الخطيب رئيس الأهلي مع رمضان صبحي في ملف التجديد على هامش إحدى التدريبات ليرد الجناح الدولي بأنه موافق بشكل مبدئي، إلا أن أكد في الوقت ذاته أنه ليس صاحب القرار، خاصة أنه يرتبط بعقد ممتد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله.

لكن الأهلي يربط الدخول في مفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بتلقي دعم من أحد الداعمين للنادي في الفترة الأخيرة، حيث يرفض مجلس الإدارة دفع 180 مليون جنيه مصري في صفقة واحدة وهو ما يؤثر على ميزانية فريق الكرة بالنادي ويحجم من فرص التعاقد مع لاعبين سوبر في السنتين المقبلتين.

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ويرغب الأهلي في مساهمة أحد الشخصيات المحبة للنادي وتحمل جزء من الصفقة لإتمامها، خاصة في ظل تمسك رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومجلس الإدارة بتواجد رمضان صبحي في الفترة المقبلة.

ونضج صبحي كثيرا بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها منتخب شباب الفراعنة تحت قيادة شوقي غريب، وكان رمضان أبرز نجومها مع مصطفى محمد وكتيبة من اللاعبين الشبان.

المستوى المميز الذي يقدمه رمضان صبحي دفع الجماهير الحمراء لمطالبة الخطيب بحمس الصفقة لضمان استمرار اللاعب مع الأهلي، خاصة أن مشروع قائد جديد للشياطين الحمر، كما يملك ثقة كبيرة يحتاجها الأهلي في المناسبات الكروية الكبرى.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة هي تمزق في العضلة الخلفية بجانب إصابة أخرى عبارة عن التهاب العضلة الإسكية أو ما يسمى بمنشأ العضلة الخلفية أو العظام أعلى الورك من الخلف.