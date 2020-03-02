تعرف على برنامج اليوم الأول للأهلي في جنوب إفريقيا

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جدة - عمرو شويل وحدد الجهاز الفني للاهلي الرابعة عصراً لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق. Advertisements وتضم قائمة الأهلى كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى. ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة، جدير بالذكر، أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت القادم الموافق 7 مارس، و سبق سمير عدلي المدير الإدارى، بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.

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