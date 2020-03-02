شكرا لقرائتكم الأولمبية تنظم المؤتمر العربي للرياضة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم يوم الثلاثاء القادم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان " إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم".

ينطلق المؤتمر في التاسعة والنصف صباح غدا الثلاثاء بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بمصر الجديدة بحضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للمؤتمر.

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ويدور المؤتمر حول قانون الرياضة وإرساء مبادىء تسوية المنازعات الرياضية والذي يشهد محاضرات متنوعه لعدد من رموز القضاء والقانون المصري من بينهم المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم والدكتور أسامة المليجي أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية حقوق جامعة القاهرة والمستشار دكتور فتحي الصاوي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي الزهور وعدد من الحاضرين من السعودية والإمارات والمغرب وفلسطين واليمن والسودان.

يشهد المؤتمر خلال اليومين الأول والثاني مناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالتحكيم الرياضي مثل المنشطات وعقود اللاعبين والإحتراف وإنشاء شركات المساهمة الرياضية في المجال الرياضي.

ويختتم المؤتمر يوم الخميس القادم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بزيارة لمتحف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والمنازعات الرياضية وعرض تطبيقات عملية في قضايا التحكيم الرياضي ثم الختام بتوزيع شهادات المشاركة في المؤتمر.