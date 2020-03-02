شكرا لقرائتكم برنامج طبي خاص لتجهيز التونسي على معلول لموقعة صن دوانز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق النادى الاهلى الزمن لتجهيز على معلول حيث انتهى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من وضع برنامج خاص لتجهيز التونسي، لاعب الفريق، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي التي تقام يوم السبت المقبل في بريتوريا، واشتكى معلول من ٱلام في العضلة الأمامية، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمس الأول أمام فريق صن داونز.

وسيخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر علي ان يكون جاهز للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة، ويخوض تدريبات منفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم وتجهيزه لمباراة العودة امام صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل.

فيما سيخضع أحمد فتحي لاعب الفريق ا لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم في جنوب أفريقيا، للتعرف على مدى التحسن في حالته، وتعرض فتحي لكدمة خلال مباراة صن داونزالتي أقيمت امس الاول على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وحصل على راحة أمس.

Advertisements

وتضم قائمة الأهلى كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة، جدير بالذكر، أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت القادم الموافق 7 مارس، و سبق سمير عدلي المدير الإدارى، بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.