شكرا لقرائتكم جوميز يخصص برنامج تأهيلي لتجهيز بيكيتي سيلفا في الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي برنامج تأهيلي للغيني بيكيتي سيلفا لاعب الفريق لتجهيزه للمباريات المقبلة بعد عودته من الإجازة. وكان اللاعب قد غادر لبلاده بعدما نما إلى عمله بمرض والدته ليحصل على اجازة قصيرة بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان. فى سياق متصل يواصل الفريق الاستعداد لاستئناف مشواره بالدور الثانى لمسابقة الدولى المحلى بتدريبات فنية وبدنية. واحتفل لاعبو الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى بعيد ميلاد جناح ومهاجم الفريق “وجيه عبد الحكيم” وذلك على هامش مران الامس Advertisements واحضر اللاعبون تورتة وقاموا بالغناء وسط أجواء تدل على مدى الترابط والعلاقة القوية التى تربط اللاعبين بعضهم البعض. وعلى هامش المران ، استمر تأهيل محمد مجدى حارس مرمى وفخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق. وادى حراس المرمى تدريبات خاصة وذلك تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير. ويستعد الفريق للقاء الجونة يوم 9 مارس الجارى ، لحساب الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يخصص برنامج تأهيلي لتجهيز بيكيتي سيلفا في الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.