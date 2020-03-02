شكرا لقرائتكم خزينة الزمالك تنتعش اليوم قبل رحلة الأبيض إلى رادس لمواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتعش خزينة الزمالك، ماليًا، فى الخامسة من مساء اليوم، الإثنين، حيث سينهى مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين فى المران الذى سيقام فى الرابعة عصراً، حيث سيعقد جلسة معهم للتأكيد على صرف مستحقاتهم عقب المران مباشرة، وذلك فى إطار مباراة العودة أمام الترجى التونسى برادس، فى اللقاء المحدد له يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن إدارة النادى الأبيض ستقوم بتحصيل اليوم، الإثنين، قيمة مالية كبيرة، من الاستثمار فى سور مقر قلعة ميت عقبة، ليتم إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين بعد وعد مرتضى منصور بإنهاءها قبل رحلة الفريق إلى رادس، وتغادر بعثة الزمالك التى يترأسها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، غد الثلاثاء، إلى تونس، على متن طائرة خاصة.

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ويبحث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال المران، والتأكيد على إن حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية سيكون من رادس وعدم الاعتماد بأي صورة على نتيجة الذهاب بعدما تغلب الزمالك على الترجى فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، بنتيجة 3 / 1 وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كل من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

وكان هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك قد سافر صباح أمس الاحد إلى تونس مع أيمن حافظ منسق الفريق الكروى ومحمد بدر مدير الشئون المالية للفريق، للتجهيز والترتيب لسفر بعثة الزمالك من فنادق أقامة وملاعب تدريب و أجواء عامة قبل وصول البعثة غدا الثلاثاء.