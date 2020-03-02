شكرا لقرائتكم منع دخول منتخب مصر لتنس الطاولة في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة أن المنتخب الذى كان مقرر مشاركته في منافسات البطولة الكبرى بقطر، اليوم تم منع مشاركته ، بالإضافة إلى منع دخول دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطنى ، من دخول قطر ، للمشاركة في المنافسات ، رغم انها كانت عائدة من تونس، إلا أن الرفض جاء بسبب انها قضت بضع ساعات بمصر قبل انتقالها من بطولة المجر إلى كأس أفريقيا بتونس والمنع بسبب التواجد داخل مصر خلال فترة الـ 14 يوما لحمل المرض .

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وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولى ، انه في الوقت الذى يتم فيه رفض ومنع مشاركة المصريين وآخرين في البطولة بقطر ، تستضيف الأخيرة منتخب الصين كاملا للتدريب ثم للمشاركة في ذات البطولة بعد عودتهم من بطولة ألمانيا .

وأضاف إن ما حدث من منع البعض والسماح للبعض الآخر بالمشاركة يمكن تصنيفه بأنه " عدم عدالة " في التصنيف الدولي خاصة وأن البطولة التي تم منع المصريين من المشاركة بها تزيد التصنيف الدولي و النقاط للاعبين وهذا هام جدا في سنة تقام بها دورة أولمبية، ونحن بدورنا كاتحاد دولى سنبحث عن حل لكن الاتحاد القطرى لتنس الطاولة لم يخطئ في حقنا متعمدا حيث أن القرار قرار دولة وليس قرار اتحاد.