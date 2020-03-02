شكرا لقرائتكم المقاولون ينهى معسكر الإسماعيلية ويعود إلى القاهرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الأثنين، إلى القاهرة بعد اختتام معسكر الفريق الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف مباريات الدور الثاني من الدوري العام.

وكان المقاولون قد تعادل مع المريخ البورسعيدي بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأثنين خلال معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش والمقرر لها يوم 10 مارس الجاري ، أحرز هدفي المقاولون حسن الشامي ومحمود السيد ، ويختتم فريق المقاولون التجارب في معسكره بهذا اللقاء قبل العودة للقاهرة.

ويستأنف المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مباريات الدوري العام، بمواجهة قوية أمام طلائع الجيش يوم 10 مارس المقبل، ضمن منافسات الجورلة 18 من عمر المسابقة.

وكان المقاولون قد فاز مؤخرا على النادي المصري برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

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وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.