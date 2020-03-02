شكرا لقرائتكم كالينيتش ينقذ روما من الخسارة أمام كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز نيكولا كالينيتش هدفين ليقود روما للتعافي من تأخره بهدف ليفوز 4-3 على مستضيفه كالياري في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

ويتأخر روما، الذي يملك 45 نقطة من 26 مباراة، بثلاث نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الذي انتصر 7-2 على ليتشي في وقت سابق وله مباراة مؤجلة، وتراجع كالياري إلى المركز 11 بعد امتداد صيامه عن الانتصارات منذ الخامس من ديسمبر.

ومنح جواو بيدرو التقدم لكالياري في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة في مرمى الحارس باو لوبيز. ورد روما صاحب المركز الخامس سريعا عندما هز الشباك بعد ذلك بدقيقة واحدة عبر ضربة رأس من كالينيتش ليفتتح سجله من الأهداف مع الفريق.

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وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف المهاجم القادم من أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة في سبتمبر الهدف الثاني للفريق الضيف. وصنع كالينيتش الهدف الثالث إلى زميله جاستن كلويفرت في الدقيقة 64 قبل أن يقلص جاستون بيريرو الفارق لصاحب الأرض.

وجعل هنريخ مخيتاريان النتيجة 4-2 بضربة رأس بعد ركلة حرة من ألكسندر كولاروف. وأحرز جواو بيدرو هدف كالياري الثالث في الدقيقة 89 بعدما تابع ركلة الجزاء التي سددها وارتدت من الحارس لوبيز.

وأقيمت خمس مباريات فقط في هذه الجولة بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا. وتأجلت خمس مباريات في المناطق التي حظرت فيها الحكومة الأحداث الرياضية.