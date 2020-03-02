أزمة المستحقات المتأخرة تتصاعد.. وقفة احتجاجية لعمال الزمالك.. ويرددون هتافات ضد مرتضى منصور: «انزل بقى ياعم خلي عندك دم»

نظم عمال نادي الزمالك داخل مقر النادي وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الإثنين، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، في الوقت الذي تواجه فيه القلعة البيضاء أزمة مالية كبيرة.

وردد عمال النادي هتافات ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور: "أنزل بقي يا عم، خلي عندك دم"، وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي تأخرت منذ ثلاث شهور.

وأمس الأحد، أبلغ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، بعدم نزول المران مرة أخرى سوى عقب الحصول على مستحقاتهم.

وهدد بعض اللاعبين بعدم السفر إلى تونس من أجل خوض مباراة العودة امام الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونزل اللاعبون إلى الملعب، واعتذروا للمدير الفني بعدم خوض المران إلا في حال الحصول على المستحقات أولاً، وبعدها غادروا النادي متفقين على ذلك.

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من جانبه، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه الشديد من عدم صرف مستحقات اللاعبين ورفضهم خوض المران أمس الأحد، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر من داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، قوله إن المدير الفني وقف بجانب اللاعبين، وأوضح أنه لابد من منحهم حقوقهم مثلما يقدمون أداء جيدا في الملعب ويحصلون على البطولات، وهو ما شاهده الجميع خلال الأيام الماضية.

وشدد المصدر على ضرورة وضع حد لهذه الأزمة، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية، ولابد من توافر التركيز للاعبين، معلقا: "لا يجوز أن يهدروا ما نفعله في الملعب بأزمات ليس لها أهمية ولكنها تأثر على اللاعبين".