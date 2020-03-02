المنتخب يقرر استبعاد كهربا من معسكر مارس منعا للفتنة

استقر المدير الفني لمنتخب الفراعنة “حسام البدري” والجهاز المعاون له على استبعاد لاعب النادي الأهلي “محمود عبد المنعم كهربا” من معسكر المنتخب المقرر له في شهر مارس الجاري، في إطار استعدادات المنتخب لخوض مباراتي توجو المقرر لهما في السادس والعشرين والتاسع والعشرين من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات الأمم الإفريقية.

وجاء قرار استبعاد كهربا بعد الأزمة التي كان السبب بها في مباراة قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك” بالسوبر المحلي، والتي كانت نتيجتها إيقاف اللاعب حتى انتهاء الموسم الجاري؛ حيث يري الجهاز الفني للمنتخب أن مشاركة كهربا سيثير الفتنة والتي قد تضرب المنتخب.