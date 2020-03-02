بعثة المصري تتجه لكازابلانكا استعدادا لمواجهة نهضة بركان بالكونفيدرالية

تتجه اليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مارس الجاري بعثة النادي المصري البورسعيدي إلى المغرب في إطار استعداداته لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي ضمن إياب دور الـ8 بالكونفيدرالية الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 8 من شهر مارس الحالي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي معسكرا بمدينة كازابلانكا لمدة ثلاثة أيام، على أن يتجه بعدها إلى مدينة بركان لإقامة المباراة هناك؛ حيث يقيم الفريق معسكرا آخر هناك يستمر ثلاث أيام أخري.

وكان المدير الإداري للفريق “محمود جابر” قد انهى كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق هناك في المغرب.

ويقع الفريق البورسعيدي في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، وكان قد حقق الفوز في ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد فقط.