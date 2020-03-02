شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة مع سمير عدلي، المدير الإدارى للفريق، للحصول على تقرير شامل عن ملعب التدريب وكافة الأمور التى سبق وتم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب أفريقيا.

ويعقد مدير الكرة جلسة منفردة مع فايلر لإطلاعه على تقرير عدلى والتأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإدارى لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفنى.

ووصل سمير عدلى قبل بعثة الأهلى بـ24 ساعة للاطمئنان على الترتيبات التى تم التنسيق لها مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا.

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وكان فايلر قد أكد أن موعد السفر مبكراً إلى جنوب أفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفنى والإدارى للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافى أى عقبات واجهها الفريق من قبل.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت المقبل الموافق 7 مارس، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.