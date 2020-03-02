شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية أجايى لمواجهة صن داونز فى بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تحسن حالة جونيور أجايى، لاعب الفريق، بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التى أقيمت باستاد القاهرة أمس الأول وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، وأدى أجايى جلسة فى الجيم أمس بمقر النادى بالجزيرة، وبعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وتضم قائمة الأهلى لمباراة صن داونز كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت المقبل، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.