شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي فى اليوم الأول بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برنامج الفريق فى اليوم الأول بعد الوصول إلى جنوب أفريقيا صباح اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة صن دوانز التى تقام عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وعقب وصول بعثة الأهلى إلى فندق الإقامة تناول اللاعبون وجبة الإفطار وخلدوا إلى الراحة، قبل تناول وجبة الغداء فى الثانية ظهرا.

وحدد الجهاز الفنى للاهلى الرابعة عصراً لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

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ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة.

وفاز الأهلى على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة عصر السبت المقبل، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.