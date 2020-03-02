شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تنظم المؤتمر العربى للرياضة والقانون غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، المؤتمر العربى للرياضة والقانون تحت عنوان "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم".

ينطلق المؤتمر فى التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بمصر الجديدة، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للمؤتمر.

ويدور المؤتمر حول قانون الرياضة وإرساء مبادئ تسوية المنازعات الرياضية والذى يشهد محاضرات متنوعه لعدد من رموز القضاء والقانون المصرى من بينهم المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانونى للجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم والدكتور أسامة المليجى أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية حقوق جامعة القاهرة والمستشار دكتور فتحى الصاوى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى الزهور وعدد من الحاضرين من السعودية والإمارات والمغرب وفلسطين واليمن والسودان.

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يشهد المؤتمر خلال اليومين الأول والثانى مناقشة بعض القضايا التى تتعلق بالتحكيم الرياضى مثل المنشطات وعقود اللاعبين والإحتراف وإنشاء شركات المساهمة الرياضية فى المجال الرياضي.

ويختتم المؤتمر يوم الخميس القادم فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية بزيارة لمتحف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والمنازعات الرياضية وعرض تطبيقات عملية فى قضايا التحكيم الرياضى ثم الختام بتوزيع شهادات المشاركة فى المؤتمر.