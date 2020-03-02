شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى طارق لاعبة الطائرة: صلاح نجمى المفضل ومثلى الأعلى رايا أبى راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى طارق لاعبة الكرة الطائرة في نادى الشمس، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

-هوايتي المفضلة هى الرسم

-مكرونه بشاميل.

-نجمى المفضل هو محمد صلاح.



ندى طارق و صديقتها

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-مطربى المفضل هو تامر حسنى.

-نفسى أكون مهندسه وفعلاً دخلت هندسه.



ندى طارق بالسواريه

-لما بتعاكس فى الشارع مش ممكن أستخدم العنف، أو بتجاهل الشخص تماماً.

بعيدا عن نجمات السينما وبحب رايا أبى راشد وبشوفها ناجحة جداً.



ندى طارق مع عائلتها

-بحب البس كاجوال أكتر لأن مع الجامعة والرياضة بتكون محتاجه لبس مريح.