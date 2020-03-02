شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين خاص لبعثة الأهلي من جوهانسبرج إلى بريتوريا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أتوبيسا من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا، وسط تأمين من رجال الشرطة، لتسهيل وصول الفريق إلى فندق الإقامة، ووصلت بعثة الأهلى إلى بريتوريا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ تحرك الفريق من مطار القاهرة مساء أمس.

وتضم قائمة الأهلى كلا من :محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر فاز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت المقبل 7 مارس، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.