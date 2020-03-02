شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد موعد أول مران فى تونس استعداداً لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض أول مران فى تونس بعد غد، الأربعاء، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى، التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد رادس.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، جلسة مع اللاعبين اليوم، الاثنين، لتحفيزهم قبل السفر إلى تونس، لخوض مباراة الترجى، ومن المقرر أن تشهد جلسة منصور مع لاعبى الزمالك على هامش مران الفريق، اليوم، مطالبتهم بالتركيز فى المباريات المقبلة، خاصة مباراة الترجى التونسى لتحفيزهم لمواصلة الانتصارات فى مشوارهم على كافة البطولات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التى يروجها البعض حول الفريق لهز استقراره.

وحقق الزمالك الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت على استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضى، وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كل من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه اليوم وغد، الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض على أن تُغادر البعثة إلى تونس على متن طائرة خاصة، بعد غد الثلاثاء، حتى يستعد الفريق بوقت كافى قبل مباراة الجمعة المقبل، أمام الترجى التونسى، خاصة بعدما قررت الإدارة سفرهم بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق للاعبين، بعد توالى المشاركات المتتالية للفريق خلال الشهر الماضى.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، اكتفى أمس الأحد، بمران اللاعبين فى صالة الجمنازيوم بالنادى، مع عقد محاضرة فنية معهم للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الترجى التونسى، مشددًا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن لاعبى الزمالك خضعوا لعملية الاستشفاء بعد المباريات المتتالية التى خاضوها خلال الفترة الماضية، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى كارتيرون، وذلك لتجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.