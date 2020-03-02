شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تستقبل بعثة الأهلي فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار غزيرة اليوم فى جنوب أفريقيا، تزامناً مع وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام السبت المقبل فى بريتوريا، واستغرقت رحلة وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا ما يقرب من 10 ساعات منذ التحرك من مطار القاهرة أمس.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة، جدير بالذكر، أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولى، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة عصر السبت المقبل 7 مارس، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.