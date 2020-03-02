شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواجية قطر.. تستضيف منتخب الصين لتنس الطاولة وترفض لاعبى مصر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء مشرف، نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة ، أن المنتخب الذى كان مقررا مشاركته فى منافسات البطولة الكبرى بقطر اليوم وتم منعه من المشاركة، بالإضافة إلى منع دخول دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطنى من دخول قطر للمشاركة فى المنافسات، رغم أنها عائدة من تونس، وتحججت الدوحة في أسباب الرفض بأن اللاعبة قضت بضع ساعات فى مصر قبل انتقالها من بطولة المجر إلى كأس أفريقيا بتونس، وقضائها 14 يوما في مصر، ممن الممكن أن تحمل خلالها كورونا.

وأضاف مشرف، فى تصريحات خاصة، أنه بصفته نائب رئيس اتحاد دولى لن يستطيع المشاركة فى اجتماعات الاتحاد الدولى، وكذلك العربى، التى كان مقرراً إقامتها على هامش البطولة بقطر .

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولى أنه فى الوقت الذى يتم فيه منع مشاركة المصريين وآخرين فى البطولة بقطر، تستضيف الدوحة منتخب الصين بالكامل للتدريب للمشاركة فى ذات البطولة بعد عودتهم من بطولة ألمانيا.

ووصف نائب رئيس الاتحاد الدولى تصرف الدوحة بمنع البعض والسماح لآخرين بالمشاركة بأنه "عدم عدالة" فى التصنيف الدولى، خاصة أن البطولة التى منعت المصريين من المشاركة فيها تزيد التصنيف الدولى ونقاط اللاعبين، وهو أمر مهم جداً فى سنة تقام بها دورة أولمبية، ونحن بدورنا كاتحاد دولى سنبحث عن حل، خاصة أنه قرار دولة وليس قرار الاتحاد القطرى.