شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الزمالك تنتعش فى الخامسة مساءً قبل رحلة الفريق إلى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتعش خزينة الزمالك، ماليًا، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ويحصل اللاعبون على المستحقات المالية الخاصة بهم فى المران الذى سيقام فى الرابعة عصراً، حيث يعقد مرتضى منصور رئيس النادى جلسة معهم للتأكيد على صرف مستحقاتهم عقب المران مباشرة، قبل مباراة العودة أمام الترجى التونسى برادس، فى اللقاء المحدد له الجمعة المقبل، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض ستحصل اليوم، الاثنين، قيمة مالية كبيرة من الاستثمار فى سور مقر قلعة ميت عقبة، ليتم إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين، بعد وعد مرتضى منصور بإنهائها قبل رحلة الفريق إلى رادس، وتغادر بعثة الزمالك التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، غدا الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة.

ويبحث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال المران، والتأكيد على أن حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية سيكون من رادس وعدم الاعتماد بأى صورة على نتيجة الذهاب بعدما تغلب الزمالك على الترجى فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، بنتيجة 3 / 1 وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كل من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

وكان هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك قد سافر صباح أمس الاحد إلى تونس مع أيمن حافظ منسق الفريق الكروى ومحمد بدر مدير الشئون المالية للفريق، للتجهيز والترتيب لسفر بعثة الزمالك من فنادق أقامة وملاعب تدريب و أجواء عامة قبل وصول البعثة غدا الثلاثاء.