"الأمطار استقبلت البعثة".. الأهلي يكشف برنامج اليوم الأول في بريتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصلت بعثة الفريق الأول للأهلي، إلى مطار جوهانسبرج، اليوم الاثنين، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات، واستقلت حافلة إلى بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة، لتسهيل وصول الفريق الأحمر إلى فندق الإقامة.

وشهدت الأجواء سقوط أمطار غزيرة في جنوب إفريقيا، تزامنا مع وصول البعثة، التي تستعد لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في بريتوريا.

من جانبه عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر، لاطلاعه على تقرير شامل بخصوص ملعب التدريب، وكافة الأمور التي تم الترتيب لها قبل وصول البعثة.

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وشملت الجلسة، التأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإداري؛ لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفني.

كما حدد الجهاز الفني للفريق، برنامج اليوم الأول، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم توجهوا إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة، قبل تناول وجبة الغداء في الثانية ظهرا.

وحدد الجهاز الفني الرابعة عصرًا موعدًا لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق.