الأهلي يوضح حالة أجايي ومعلول وفتحي بعد وصول البعثة لجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على جاهزية النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق لمباراة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة النادي الأهلي لجنوب أفريقيا استعدادا لملاقاة صنداونز بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الثلاثي أجايي وعلي معلول وأحمد فتحي قد اشتكوا من إصابات مختلفة بعد مباراة الذهاب باستاد القاهرة والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0.

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ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للأهلي، فإن حالة أجايي تحسنت بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، حيث أدى جلسة في الجيم قبل السفر بجانب بعض التدريبات الاستشفائية.

ووضع الجهاز الطبي بالأهلي، برنامجاً خاصاً من أجل تجهيز التونسي علي معلول بعدما اشتكى مؤخرا من إصابة في العضلة الأمامية.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، الى أن معلول سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريبات المنفردة،على أن يكون جاهزا للمشاركة في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة.

ومن المقرر أن يخضع أحمد فتحي لفحص طبي خلال مران الفريق الأول بجنوب أفريقيا للتعرف على مدى تحسن حالته بعدما تعرض لكدمة قوية خلال مباراة الذهاب.