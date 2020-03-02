منافس الأهلي.. موسيماني: ليس لدينا خيار آخر.. علينا تسجيل الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال بيتسو موسيماني، مدرب صنداونز الجنوب أفريقي، لا خيارات الآن أما فريقه سوى تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا بثنائية دون رد على صندوانز خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات نلقتها صحيفة "kickoff" الجنوب أفريقية قال موسيماني: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في القاهرة، استقبلنا هدفين وفي النهاية يصعب علينا تغيير النتيجة".

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وأضاف: "أبارك للأهلي الفوز في مباراة الذهاب، إنهم فريق كبير وجيد، كان علينا الكثير من الضغط ولكننا تمكنا من التعامل معه".

وتابع: "لكن يتعين علينا رفع مستوى اللعب في بريتوريا، ليس لدينا خيارات آخرى علينا تسجيل الأهداف على ملعبنا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السابع من مارس الجاري على ملعب لوكاس موريبي في العاصمة بريتوريا.