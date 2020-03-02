"كلاسيكو مؤسف".. كيف علقت صحف أوروبا على سقوط برشلونة أمام ريال مدريد؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على برشلونة بهدفين دون رد في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الليجا.
حل برشلونة ضيفًا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا، وسقط الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين، ليرتقي ريال مدريد إلى صدارة الجدول برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البلوجرانا.
وحرص البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق يوفنتوس الإيطالي الحالي على التواجد في مدرجات برنابيو لمتابعة الكلاسيكو.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف العالمية تعلقيًا على مباراة الكلاسيكو:
سبورت
كلاسيكو مؤسف.. هكذا عنونت صحيفة سبورت الكتالونية على نتيجة مباراة الكلاسيكو.
وأضافت الصحيفة قائلة: "برشلونة يفقد الصدارة"، كما لفتت إلى أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ12 في الليجا هذا الموسم.
ماركا
"جنون في برنابيو".. بتلك الكلمات عنونت صحيفة ماركا الإسبانية على الكلاسيكو.
ولفتت "ماركا" إلى أن كتيبة الريال لم تنجح في الفوز بالكلاسيكو فقط، بل انتزعت صدارة جدول الدوري بفارق نقطة عن برشلونة.
موندو ديبورتيفو
من جانبها قالت "موندو" إن برشلونة تنازل عن الصدارة بعد الخسارة أمام ريال مدريد، وعنونت قائلة "برشلونة يتنازل".
لاجازيتا ديلو سبورت
"ميسي ينطفئ أمام رونالدو".. الصحيفة الايطالية علقت على مباراة الكلاسيكو، كما أبرزت حضور رونالدو في برنابيو لمتابعة فريقه السابق.
وقالت لا جازيتا إن ريال مدريد توهج في وجود فينسيوس، بينما انطفأ ميسي أمام رونالدو.
ليكيب
الصحيفة الفرنسية عنونت قائلة: "زيدان يتنفس".
ولفتت "ليكيب" إلى انتزاع ريال مدريد الصدارة، وتحقيق الفوز بالكلاسيكو بعد السقوط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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