كواليس وصول بعثة الأهلي لجنوب أفريقيا لملاقاة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: وصلت بعثة النادي الأهلي اليوم الإثنين لجنوب أفريقيا وذلك استعداداً لملاقاة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا. ويلعب الأهلي يوم 7 مارس الجاري أمام صنداونز بملعب الأخير ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسم الأهلي موقعة الذهاب لصالحه بنتيجة 2-0. Advertisements ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، وصلت بعثة الفريق لجنوب أفريقيا بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب ١٠ ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة. وفور وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار جوهانسبرج، استقلت حافلة في رحلة تستغرق حوالي الساعة للوصول إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة المرتقبة. وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لقيام شريف عيسى السفير المصري بجنوب أفريقيا باستقبال بعثة الأهلي ومعه من السفارة القنصل كريم الخشاب من أجل تذليل أي عقبات، وتوفير كافة سبل الراحة لبعثة الأهلي.

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