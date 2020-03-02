كلاسيكو الأرض.. زيدان: أنهينا أسبوعاً عصيباً.. وسيتين: برشلونة افتقد الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد سعادته بالفوز الثمين على برشلونة 2 / صفر في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني والتي أنهت "أسبوعا عصيبا للفريق" باستعادة الريال صدارة الدوري الإسباني.

وأشاد زيدان بمهاجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور الذي تعايش في الفترة الماضية مع الضغوط و"الانتقادات" لكنه قدم مباراة قوية في الكلاسيكو ولعب دورا كبيرا في الفوز.

وقال زيدان :"حققنا الفوز عن جدارة بعد كل ما قدمناه في المباراة سواء في الدفاع أو الهجوم. الشوط الأول كان متكافئا. ضغطنا الهجومي على برشلونة لم يكن كافيا. وفي الشوط الثاني، كنا أفضل حيث لعبنا في نصف ملعب برشلونة وهو فريق لا يحب افتقاد الكرة".

وأوضح زيدان:"انتزعنا ثلاث نقاط مهمة. كان أسبوعا صعبا ولكننا حصلنا في النهاية على فرصة لتغيير هذا الأسبوع. ورغم هذا، علينا الاستمرار ومواصلة العمل".

وأكد زيدان على أهمية هذا الفوز وإنهاء الفترة العصيبة التي عانى خلالها الفريق مؤخرا سواء في الدوري الإسباني أو دوري الأبطال الأوروبي.

وقال زيدان إن الفريق سيكون جاهزا ومستعدا أيضا لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بدور الستة عشر في دوري الأبطال.

وأوضح:"الفوز في الكلاسيكو يمنحنا معنويات عالية. سنخوض مباريات أخرى في الدوري الإسباني قبل مباراة مانشستر سيتي ولكننا سنكون على استعداد لهذه المباراة الأوروبية الصعبة".

وكان الريال خسر 1 / 2 على ملعبه ذهابا يوم الأربعاء الماضي في مواجهة مانشستر سيتي.

ولدى سؤاله عن السبب وراء مواصلة اعتماده على فينيسيوس جونيور رغم العقم التهديفي الذي لازمه في الفترة الماضية قبل أن يكسره في مباراة برشلونة مساء أمس بتسجيل الهدف الأول للفريق، قال زيدان:"سجل هدفا مهما في مباراة مهمة. يلعب دورا أيضا في الدفاع. عانى من بعض الظروف في الفترة الماضية ولكنه لاعب شاب. الانتقادات صعبة للغاية ولكنه تعايش معها".

كما أشاد زيدان بمهاجمه ماريانو دياز الذي سجل الهدف الثاني للفريق. وقال زيدان "ماريانو هو المهاجم الثالث بالفريق وسنحت له الفرصة في هذه المباراة. نشعر بالسعادة لأنه كان أسبوعا عصيبا. سنحت لنا الفرصة في مباراة الأمس ونجحنا في استغلالها".

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مدرب برشلونة

اعترف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة بأن فريقه "عانى" خلال الشوط الثاني من مباراة "الكلاسيكو" أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد بسبب "الضغط الهائل للريال" أحيانا و"الأداء غير الدقيق" لبرشلونة أحيانا أخرى.

وقال سيتين : "أكثر الأمور إزعاجا في المباراة ربما يكون أننا صنعنا بعض الفرص ولم نستغلها. أدينا بشكل رائع في الشوط الأول وتغلبنا على هذا الضغط من الريال فيما لم نستطع مقاومة الضغط في الشوط الثاني. صنعنا بعض الفرص لنتقدم في المباراة ولكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف".

وأضاف : "في الشوط الثاني ، بدأنا في افتقاد الدقة في الأداء فيما تضاعف ضغط الريال علينا ما حرمنا من التقدم في الهجوم لنعاني في مواجهة منافسنا. ورغم هذا ، سنحت لنا فرصتين أو ثلاث فرص في الشوط الثاني".

واعترف سيتين بأن لاعبي فريقه افتقدوا الثقة في التعامل مع الكرة خلال الشوط الثاني الذي سجل فيه فينيسيوس جونيور وماريانو دياز هدفي المباراة.

وقال سيتين : "كنا نعلم فعليا أن الريال تحسن كثيرا في آلية استعادة الاتزان بعد الهزيمة ولكننا افتقدنا الثقة كثيرا في التعامل مع الكرة خلال الشوط الثاني. دخلنا في مرحلة من العصبية منحت المنافس ثقة أكبر".

وعن التراجع للمركز الثاني خلف الريال ، أشار سيتين إلى أنه لا تزال هناك العديد من المباريات في الموسم.

وقال سيتين : "هذه المباراة ليست حاسمة بأي حال. في الأسبوع الماضي ، تصدرنا بفارق نقطتين. والآن ، يتصدر الريال بفارق نقطة واحدة. إنها هزيمة صعبة لأن هذه المباريات تؤثر فيك بشدة عندما تخسرها. ولكن الموسم لا يزال به العديد من المباريات وهناك فرصة لاستعادة الصدارة".

وأضاف : "قدمنا الكثير من الأمور بشكل جيد لكنها لم تثمر. سنحت لنا أربع أو خمس فرص وليس من الطبيعي أن تهدرهم".

وعن الدفع باللاعب التشيلي أرتورو فيدال في التشكيلة الأساسية بدلا من إشراك مهاجمه الدنماركي الجديد مارتن برايثويت في التشكيلة الأساسية لبرشلونة للمرة الأولى ، قال سيتين : "أرتورو يمنحنا العديد من الأمور مثل السيطرة بشكل أكبر على مجريات اللعب والقيام بالواجبات الدفاعية. فضلنا أن نحظى بمزيد من السيطرة على أن نجازف".

وأشار إلى أنه دفع بالمهاجم الدنماركي في وسط الشوط الثاني لاستغلال سرعته في الاستفادة من المساحات الخالية.