كلاسيكو الأرض.. ماذا قالوا بعد فوز ريال مدريد أمام برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

نجح ريال مدريد في حسم كلاسيكو الدوري الإسباني لصالحه بعدما حقق الفوز على برشلونة بملعب سنتياجو بيرنابيو بهدفين دون مقابل.

واستعاد ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بعد فوزه بالكلاسيكو.

ويرصد الخليج 365، لزواره الكرام، ردود أفعال لاعبي ريال مدريد وبرشلونة بعد الكلاسيكو.

بيكيه

قال جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة إنه وزملاءه أهدروا فرصة مهمة للحفاظ على وتدعيم صدارتهم للدوري الإسباني.

وأوضح بيكيه : "كنا نعتقد أن بإمكاننا تحقيق نتيجة جيدة. في الشوط الأول ، سيطرنا على مجريات اللعب. وفي الشوط الثاني ، فقدنا هذه السيطرة وبدأنا في فقد الكرة في نصف ملعبنا. الريال ضغط علينا وسجل هدفين".

راموس

قال سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه وزملاءه بالفريق كانوا يريدون تحقيق الفوز بهذه الطريقة التي حققوا بها الفوز على برشلونة.

وأشار راموس إلى أنه لا يوجد أفضل من تحقيق فوز كهذا على ملعب الفريق وأمام منافس كبير وقوي.

وأوضح راموس : "بعد النتائج التي حققها الفريق في الفترة الماضية ، والتي لم تكن نتائج إيجابية ، كنا نريد تحقيق هذا الفوز. لا يوجد أفضل من تحقيق فوز كهذا على ملعب الفريق وأمام منافس كبير وقوي إضافة لتسجيل هدفين والاحتفاظ بنظافة شباكنا".

وأشار : "أحرزنا ثلاث نقاط مهمة ولكن لا تزال هناك العديد من المباريات في الدوري وعلينا أن نثبت أقدامنا على الأرض. ولكن هذا الفوز كان جيدا لنا... في نهاية الشوط الأول ، منحنا الكرة قليلا لبرشلونة ، وقررنا التراجع للخلف بشكل أكبر. سيطروا على الكرة ولكنهم ربما لم يصنعوا العديد من الفرص".

وأضاف : "في الشوط الثاني ، قررنا تغيير طريقة اللعب وضغطنا على المنافس وحققنا نتيجة أفضل. وفي النهاية ، حققنا ما أردناه. وبعد الهدف ، لم نتراجع للخلف وواصلنا محاولاتنا لتسجيل هدف ثان وقتل المباراة".

وأشار : "كانت هذه هي المراحل التي مررنا بها في المباراة والقرارات التي نتخذها بناء على رؤيتنا للمنافس. لا يتضح أحيانا ما إذا كانت هذه القرارات أفضل أو أسوأ ولكننا نتخذها بهذه الطريقة. القرارات أثمرت في هذه المباراة. ونتعلم من الأخطاء في مثل هذه المباريات".

واختتم راموس إلى أن أفضل وسيلة لمواصلة تقدم الفريق بعد التخلص من كبوته هو التزام التواضع حتى يستطيع الفريق اجتياز عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي رغم الخسارة أمامه 1 / 2 ذهابا في مدريد.

أكد سيرخيو بوسكيتس نجم خط وسط فريق برشلونة أن الفريق الذي لا يستحوذ على الكرة في مباراة كبيرة مثل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يكون مصيره المعاناة.

بوسكيتس

وقال بوسكيتس:"من لا يستحوذ على الكرة في مباراة بين فريقين كبير يعاني"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء الخسارة أمام الريال أمس في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وأوضح:"نحب جميعا الاستحواذ على الكرة ولدينا لاعبون يجيدون هذا. ولكننا لا ننجح في هذا أحيانا وهذا لا يقتصر على برشلونة وإنما أعتقد أن باقي الفرق تعاني بنفس الشكل أحيانا".

وأشار:"مقارنة بباقي الفرق، يتضح أننا لسنا الفريق الأكثر ميلا للدفاع أو للأداء البدني".

وأوضح: "كانت لدينا الفرصة للابتعاد بالصدارة. كنا نستحوذ على صدارة الدوري الإسباني قبل هذه المباراة بفارق نقطتين لكننا لم نحافظ عليها. أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول وسنحت لنا فرص مؤكدة. ولكن الوضع تغير في الشوط الثاني".

وأضاف:"هذا كلفنا الكثير حيث خسرنا بهدفين بعدما استغل الريال تراجعنا وفقداننا بعض الكرات ليحقق الفوز".

وأرجع بوسكيتس الهزيمة في مباراة الكلاسيكو إلى عدة أسباب قائلا:"هناك عدة أسباب للهزيمة منها عدم قدرتنا على التعامل مع الضغط المكثف من الريال وعدم تخلصنا من هذا الضغط لبدء الهجوم. عندما تنطلق في الهجوم تكون لديك الأفضلية لأنك تتواجد في معظم أنحاء الملعب".

فينيسيوس

وقلل بوسكيتس من أهمية الناحية البدنية لدى الريال قائلا:"في الشوط الأول، كنا أفضل. وفي الشوط الثاني كان الريال أفضل. ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بالناحية البدنية واللياقة".

قال البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد إن الفريق يجب أن يواصل العمل بهذه الطريقة التي يعمل بها من أجل مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير.

وسجل فينيسيوس الهدف الأول للريال في المباراة.

وقال فينيسيوس : "يجب أن نواصل العمل هكذا من أجل أنفسنا ومن أجل المشجعين الذين يجب توجيه الشكر إليهم بعدما احتشدوا في المدرجات أمس وساعدونا لتحقيق هذا الفوز".

وأوضح فينيسيوس : "ألعب لأفضل فريق في العالم وأريد دائما إسعاد الجماهير. أشعر بالسعادة لما قدمناه من عمل هذا الأسبوع. إنني مثل الصبي. التسجيل في مباراة الكلاسيكو يمثل حلما. لن أنسى هذه الليلة".

وقال فينيسيوس أنه وزملاءه بالفريق يجب أن يواصلوا "عملهم المعتاد... وبالشكل الذي يريده زين الدين زيدان المدير الفني للفريق".

وأشار : "قدمنا مباراة جيدة في الكلاسيكو وحققنا الفوز. علينا مواصلة العمل هكذا".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه هي أفضل مباراة له كلاعب في صفوف الريال ، قال اللاعب : "نعم بالتأكيد... أجتهد دائما وكنت أعلم أنني سأنال المكافأة في الوقت المناسب".

وأوضح اللاعب البرازيلي الشاب : "توني كروس منحني تمريرة جيدة وهي تمريرة نتدرب عليها خلال المران ونجحنا في التسجيل منها خلال المباراة. كنت أتطلع لتسجيل هدف".

وكشف فينيسيوس عن السبب وراء إشارته مرارا لشعار الريال على قميصه خلال احتفاله بهدفه في مرمى برشلونة أمس قائلا : "لأنني ألعب لأفضل فريق بالعالم وأريد دائما إسعاد المشجعين".