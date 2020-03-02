يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر، المدير الفني للفريق؛ لاطلاعه على التقرير الشامل الذي أعده سمير عدلي، المدير الإداري عن ملعب التدريب، وكافة الأمور التي سبق أن تم الترتيب لها قبل وصولبعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب إفريقيا.
وتشمل جلسة «عبد الحفيظ» مع «فايلر»؛ التأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإداري؛ لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهازالفني.
ووصل سمير عدلي قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة؛ للاطمئنان على الترتيبات التي تمت بالتنسيق مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.
وكان فايلر، قد أكد على أن موعد السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفني والإداري، وذلك للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافي أي عقبات واجهها الفريق من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يتسلم تقريرًا عن ترتيبات بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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