تعرّف على برنامج الأهلي في جنوب أفريقيا استعدادًا لموقعة صن داونز

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامج الفريق في اليوم الأول بعد الوصول إلى جنوب أفريقيا صباح اليوم الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة صنداونز التي تقام عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
عقب وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة، تناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم خلدوا إلى الراحة، قبل تناول وجبة الغداء في الثانية ظهرًا.
وحدد الجهاز الفني الرابعة عصراً لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق.
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