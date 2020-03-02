برنامج خاص لتجهيز علي معلول في الأهلي

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجًا خاصًا لتجهيز علي معلول، لاعب الفريق، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بريتوريا.

اشتكى معلول من آلام في العضلة الأمامية، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمس الأول أمام فريق صن داونز.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريبات

المنفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم، على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة؛ استعدادًا لمباراة العودة لفريق الأهلي أمام صن داونز، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.