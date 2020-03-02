وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجًا خاصًا لتجهيز علي معلول، لاعب الفريق، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بريتوريا.
اشتكى معلول من آلام في العضلة الأمامية، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمس الأول أمام فريق صن داونز.
ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريباتالمنفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم، على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة؛ استعدادًا لمباراة العودة لفريق الأهلي أمام صن داونز، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج خاص لتجهيز علي معلول في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.