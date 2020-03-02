الأهلي يكشف موقف جونيور أجايي من اللحاق بمواجهة صن داونز

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تحسن حالة جونيور أجايي لاعب الفريق، بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن

داونز التي أقيمت على ستاد القاهرة أمس الأول، وانتهت بفوز الفريق بهدفين من دون رد.

أدى أجايي، جلسة في الجيم أمس بمقر النادي بالجزيرة، وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الجامعة في بريتوريا، بعد وصول البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى هناك.