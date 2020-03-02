أحمد فتحي يخضع للكشف الطبي مع الأهلي

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي

، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم في جنوب أفريقيا؛ للتعرف على مدى التحسن في حالته.

وكان فتحي تعرض لكدمة خلال مباراة صن داونز التي

أقيمت أمس الأول على ستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وحصل على راحة أمس.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي

وصلت إلى جنوب أفريقيا صباح اليوم الإثنين، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات، واستقلت البعثة حافلة من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا.

ويستعد الأهلي لمباراة العودة أمام صن داونز المقرر إقامتها عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.