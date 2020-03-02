أمطار غريزة في جنوب أفريقيا فور وصول بعثة الأهلي

هطلت أمطار غزيرة، اليوم، في جنوب أفريقيا، تزامنًا مع وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في بريتوريا.
استغرقت رحلة وصول البعثة إلى بريتوريا ما يقرب من ١٠ ساعات منذ التحرك من مطار القاهرة أمس.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من جنوب إفريقيا، بعد فوزه على صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين من دون رد.
تضم قائمة الأهلي كلًا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.
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