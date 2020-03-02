السفير المصري يستقبل بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

حرص شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، صباح اليوم الإثنين.

وكان السفير المصري في استقبال

بعثة الأهلي ومعه من السفارة القنصل كريم الخشاب.

ورافق السفير شريف عيسى، بعثة الأهلي من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا؛ لتذليل أي عقبات، وتوفير سبل الراحة

كافة للبعثة، متمنيًا أن يحقق الأهلي هدفه الذي يسعى إليه وحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بريتوريا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة في الحادية والنصف مساء أمس الأحد.