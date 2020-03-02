الأهلى يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل موقعة العودة أمام صن داونز

أغلق فريق الأهلى صفحة الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى بثنائية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا استعدادًا لمواجهة الإياب التى تقام يوم السبت المقبل فى جنوب أفريقيا.

يخوض الأهلى مرانه الأول، اليوم الإثنين، فى مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية للتأقلم على الأجواء مبكرًا بعد رحلة طيران شاقة قطعها الفريق خلال الساعات الماضية، ويؤدى الفريق مرانًا استشفائيًا.

وحرص الجهاز الفنى على السفر مبكرًا لتجنب تغيير الساعة البيولوجية بجانب التأقلم على ارتفاع درجات الرطوبة وهو ما أكده سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، مشيرًا إلى أن ما حدث الموسم الماضى فى لقاء صن داونز والخسارة بخماسية نظيفة جاء بسبب توالى المباريات قبلها بعكس هذا الموسم.

ويسعى الأهلى لتجهيز المصابين قبل لقاء الإياب أمام صن داونز بعد أن اشتكى الثلاثى أحمد فتحى والتونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى من الإصابة بعد مباراة الذهاب.

وحرص فايلر على اصطحاب الثلاثى لرحلة جنوب أفريقيا لتجهيزهم، خصوصًا أن هناك متسعًا من الوقت للحاقهم.

ورفض فايلر اصطحاب الثنائى رمضان

صبحى ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا الفريق، لعدم اكتمال جاهزية رمضان بدنيًا وطبيًا، كما أن فايلر رفض فكرة عودة كهربا وقرر استمرار تجميده.

من جانبه، أعرب فايلر عن سعادته بالفوز على صن داونز قائلًا: «سيطرنا على المباراة وفرضنا الأسلوب التكتيكى، وكان بمقدورنا تسجيل أكثر من هدفين، ولكننا أهدرنا محاولات عدة».

وأشار إلى أن صن داونز فريق كبير والمستوى متقارب بين الفريقين، موضحًا أن فريقه لا يعانى من غياب الفاعلية بل سجل هدفين وليس ضروريًا أن تظهر قوتك الهجومية منذ أول دقيقة.

وأشاد فايلر بجماهير الأهلى مؤكدًا أنها رسمت سيمفونية رائعة فى مساندة الفريق، وأوضح أن الفوز ليس كافيًا للتأهل لكنه متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

وعن استبعاد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى، قال فايلر بعصبية: «استبعاد كهربا قرارى وليس قرار أى شخص آخر،

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يجب أن تسألونى عن اللاعبين الذين يشاركون وليس المستبعدين».

.. «موسيمانى»: فرصة تأهلنا صعبة جدًا بعد ثنائية الأهلي:

اعترف المدرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، بصعوبة فرص تأهله بعد الخسارة، موضحًا أنه سيحاول رد الخسارة أمام الأهلي.

وقال موسيماني: "الشوط الأول كان الأداء مرضيًا ولكن الأداء تراجع فى الشوط الثانى، لا أستطيع توجيه اللوم لظهيرى الجنب لأنهما يلعبان فى مراكز مختلفة لإصابة الظهيرين الأساسيين".

وأشار إلى أن الهدف الثانى أصابه بالحزن لأنه جاء من ركلة جزاء، موضحًا أنه سأل لاعبه وأخبره بأنه لم يعرقل لاعب الأهلى ولكن الحكم احتسبها.

وأوضح أن الضغط الذى قام به الأهلى فى الشوط الثانى جعله لا يتقدم هجوميًا مؤكدًا أن الفرصة التى ضاعت فى أول دقيقة كان بمقدورها أن تحول مسار اللقاء.

وأكد أنه لعب بنفس طريقته مثل الموسم الماضى، خصوصًا أنه لا داعٍ للتغيير، كما أن الأهلى لعب بنفس أسلوب الموسم الماضي.

وأوضح أن الأجواء فى ملعبه ستكون مختلفة قائلًا: «اسألوا الوداد المغربى واتحاد الجزائر.. الأجواء هناك ستختلف فى كل شيء».

وعن المقارنة بينه وبين السويسرى رينيه فايلر، مدرب الأهلى، قال: «فايلر مدرب كبير جاء من أوروبا لو قارنت بين السيرة الذاتية بينى وبينه سأكون خلفه بكل تأكيد، أنا أحترمه لأنه مدرب كبير».