بعثة الأهلي تصل إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى بريتوريا في جنوب إفريقيا بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب ١٠ ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة في الحادية عشرة والنصف مساء أمس.
وفور وصول البعثة إلى مطار جوهانسبرج،استقلت حافلة في رحلة تستغرق حوالي الساعة؛ للوصول إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف مواجهة الفريق أمام صن داونز السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وتضم قائمة الأهلي كلا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني
وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.
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