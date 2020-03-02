رياضة | برادلي: كارلوس فيلا مثل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برادلي: كارلوس فيلا مثل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شبه بوب برادلي المدير الفني لفريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي مهاجمه المكسيكي كارلوس فيلا بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد الفوز على إنتر ميامي بهدف في الدوري الأمريكي.

وأوضح برادلي أن كارلوس فيلا لا يقل عن محمد صلاح وأسطورة برشلونة ومنتخب بلغاريا خريستو ستويشكوف.

وقال لشبكة شبكة "BolaVIP"، وقال: "لقد كنت مدربًا محظوظًا لعدد من اللاعبين الكبلار وأعتقد أن فيلا مثل خريستو ستويشكوف ومحمد صلاح ولا تقل إمكانياته عنهما".

كان برادلي قد درب محمد صلاح حينما كان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر في الفترة من 2011 وحتى 2013.