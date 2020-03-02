رياضة | اختبار طبي لنجم الأهلي في جوهانسبرج قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي لنجم الأهلي في جوهانسبرج قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم في جنوب إفريقيا؛ للتعرف على مدى التحسن في حالته.

وكان فتحي قد تعرض لكدمة خلال مباراة صن داونز التي أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وحصل على راحة أمس.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وصلت إلى جنوب افريقيا صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات، واستقلت البعثة حافلة من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا.

ويستعد الاهلي لمباراة العودة أمام صن داونز المقرر إقامتها عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.