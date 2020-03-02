رياضة | هجوم عنيف على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم عنيف على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول لهجوم شديد بعد خسارة فريقه ضد واتفورد بثلاثية نظيفة في الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجمت صحيفة "ميرور" محمد صلاح بسبب سوء الأداء ضد واتفورد مشيرة إلى أنه لم ينح في صناعة الفارق لليفربول نتيجة تراجع مستواه طوال أحداث اللقاء.

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وأوضحت أن صلاح فشل فى التعامل مع كافة الكرات التي وصلته مؤكدة أن آدم ماسينا مدافع واتفورد نجح فى السيطرة والاستحواذ على خطورة الفرعون المصري بل وقضى عليها تمامًا.