رياضة | الأمن يحاصر بعثة الأهلي في جوهانسبرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يحاصر بعثة الأهلي في جوهانسبرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أتوبيس من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا، وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة، لتسهيل وصول الفريق إلى فندق الإقامة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بريتوريا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات منذ تحرك الفريق من مطار القاهرة مساء أمس.

وخاض الأهلي مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، فيما يخوض الفريق مباراة العودة يوم السبت المقبل في جولة الإياب بدوري أبطال إفريقيا.