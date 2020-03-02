رياضة | برنامج خاص للأهلي في جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج خاص للأهلي في جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامج الفريق في اليوم الأول بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وعقب وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة، تناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم خلدوا إلى الراحة، قبل تناول وجبة الغداء في الثانية ظهرا.
وحدد الجهاز الفني الرابعة عصراً لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق.
يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وصلت إلى جنوب افريقيا صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات، واستقلت البعثة حافلة من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا.
ويستعد الاهلي لمباراة العودة أمام صن داونز المقرر إقامتها عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.