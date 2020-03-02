رياضة | الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تحسن حالة جونيور أجايي لاعب الفريق، بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة أمس الأول، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.وأدى أجايي، جلسة في الجيم أمس بمقر النادي بالجزيرة، وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الجامعة في بريتوريا، بعد وصول البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى هناك.