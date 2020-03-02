رياضة | صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول حول نجم الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول حول نجم الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين دخلا في صراع للتعاقد مع النجم الغاني توماس بارتي، نجم خط وسط فريق أتليتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت شبكة "كادينا سير" الإسبانية، أن الناديان يريدان تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد بارتي، والذي يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ 43 مليون جنيه إسترليني فقط.

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وأثار بارتي إعجاب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال المواجهة التي جمعته بالروخي بلانكوس منذ أيام بملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت تقارير إنجليزية، أن ليفربول يمتلك فابينيو وجوردان هيندرسون في الإرتكاز الدفاعي، لكن بارتي مميز عن الثنائي.

ويرتبط ليفربول أيضاً بالنجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب فريق لايبزج الألماني، والذي يمتلك شرطاً جزائياً في المتناول أيضاً، يبلغ قيمته 49 مليون جنيه إسترليني.