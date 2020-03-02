رياضة | الدحيل القطري يسعى لمواصلة سيطرته على مواجهاته أمام الأندية الإماراتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدحيل القطري يسعى لمواصلة سيطرته على مواجهاته أمام الأندية الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري لمواجهة نظيره الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

تعد هذه أول مباراة تجمع الفريقين، إذ أن الدحيل واجه العديد من الفرق الإماراتية في مختلف النسخ، "العين والشباب والجزيرة والنصر والوحدة".

الدحيل القطري يتفوق في تاريخ مواجهاته مع الأندية الإماراتية، إذ التقيا في 14 لقاء، حقق الدحيل الفوز في 8 مباريات، مقابل 5 انتصارات لصالح الأندية الإماراتية، وحسم لقاء وحيد بالتعادل.

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جدير بالذكر أن الدحيل القطري لم يتلق أي هزيمة أمام الفرق الإماراتية خلال آخر 8 مواجهات جمعتهما.

واستطاع لاعبو الفريق القطري أن يسجلوا 28 هدف في هذه المواجهات، في حين سجل لاعبو الأندية الإماراتية 22 هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر فريق واجهه الدحيل القطري هو العين الإماراتي بواقع 6 مواجهات، وتلقى على يده أكبر هزيمة أمام الفرق الإماراتية بخماسية نظيفة في عام 2014.